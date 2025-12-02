Landini | balle dal governosale dissenso

15.15 "Il governo sta raccontando delle balle sta dipingendo un Paese che non c'è,non a caso aumenta il dissenso". Sono le parole del segretario Cgil Landini. "Quando la metà dei cittadini non va a votare significa che la maggioranza del Paese non si sente più rappresentata". "Noi rappresentiamo questo disagio e stiamo avanzando delle proposte a nome delle persone che con il loro lavoro tengono in piedi l'Italia, ma sono quelle che pagano il prezzo più alto", sostiene Landini. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

