L’analista militare | prudenza Usa Ma la tensione con Mosca c’è

Roma, 2 dicembre 2025 – Le parole dell’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato militare della Nato a Bruxelles, sulla possibilità di una maggiore aggressività della Nato verso la Russia, hanno incendiato la giornata geopolitica. La Russia è furibonda. Alessandro Politi (foto sotto), direttore di Nato Defence College Foundation, la guerra ibrida russa è già in atto? “Esiste un’attività di propaganda e sovversione della Russia nel campo cyber. Se vogliamo parlare di conflitto ibrido va detto che c’è sempre stato fin dai tempi della Guerra fredda. Un’attività che si evolve nel tempo e cambia con le società”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’analista militare: prudenza Usa. “Ma la tensione con Mosca c’è”

