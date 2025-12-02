L' ammiraglio gioca alla guerra
Quando ieri mattina ho letto l’intervista al Financial Times di Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato militare della Nato, mi sono venute in mente le parole di Georges Clemenceau: «La guerra è una cosa troppo seria per lasciarla ai generali». Cavo Dragone viene dalla Marina, ma la frase del due volte primo ministro francese vale anche per lui. L’ammiraglio ha commesso tre errori, di metodo, di merito e di tempo, vediamoli. 1) Gli attacchi preventivi (anche e soprattutto quelli cyber, che sono parte della silenziosa e letale guerra ibrida) non si annunciano, si fanno, altrimenti si perde l’effetto sorpresa che è l’arma più letale in battaglia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
