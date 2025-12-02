L’ammiraglio Cavo Dragone e l’attacco preventivo della Nato alla Russia | cos’è e quali gli obiettivi

Cos’è l’attacco preventivo che la Nato sta valutando nei confronti della Russia e di cui ha parlato l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone al Financial Times? «Stiamo studiando tutto sul fronte informatico, siamo in un certo senso reattivi. Essere più aggressivi o proattivi invece che reattivi è qualcosa a cui stiamo pensando», ha dichiarato il militare. Che si riferiva a «prevenzione e deterrenza» contro attacchi hacker, intrusioni di droni e disinformazione. Intanto però a Roma il governo Meloni si spacca. «Smentirete?», è stata la domanda finita sul tavolo dell’ Alleanza Atlantica da parte dell’esecutivo. 🔗 Leggi su Open.online