L’altro ispettore su Rai 1 | trama cast dov’è stato girato quante puntate

“L’altro ispettore” è una serie tv italiana in prima visione su Rai 1, liberamente ispirata ai romanzi di Pasquale Sgrò (ex ispettore del lavoro) al . 🔗 Leggi su Ascoltitv.it © Ascoltitv.it - L’altro ispettore su Rai 1: trama, cast, dov’è stato girato, quante puntate

Andrà in onda il 2 dicembre in prima serata su Rai1 la prima delle tre puntate della fiction “L’altro Ispettore”. Si tratta della prima produzione italiana dedicata al tema della sicurezza sul lavoro ? di Elisabetta Vagaggini - facebook.com Vai su Facebook

Rosanna Gentili e la fiction “L’altro ispettore”: “Io, una madre un po’ rifugio e un po’ moderna” Vai su X

L'altro ispettore su Rai 1: quando inizia, quante puntate sono e come cambia Affari Tuoi - Anticipazioni, trama e tutte le info sulla miniserie che porta su Rai 1 le morti sul lavoro, tratta dai romanzi di Pasquale Sgrò e ambientata a Lucca. Riporta libero.it

Stasera debutta 'L'altro ispettore', su Rai 1 la fiction che affronta la sicurezza sul lavoro - In onda stasera, martedì 2 dicembre, in prima serata su Rai 1, la prima delle tre puntate della fiction "L'altro ispettore" con Alessio Vassallo. Da reggiotv.it

L’altro ispettore: anticipazioni, cast, location e puntate della serie Rai con Alessio Vassallo - L'altro ispettore arriva su Rai 1: ecco anticipazioni, cast, location e puntate della serie tv con protagonista Alessio Vassallo. donnaglamour.it scrive

'L’altro Ispettore', su Rai 1 una fiction girata in Toscana - Andrà in onda il 2 dicembre in prima serata su Rai 1, la prima delle tre puntate della fiction “L’altro Ispettore”. Secondo nove.firenze.it

L’altro ispettore su Rai 1, intervista ad Alessio Vassallo: “C’è chi rischia la vita ogni giorno per mandare avanti il Paese, bisogna fare di più. Il mio ispettore non ... - TvBlog incontra Alessio Vassallo, protagonista della miniserie L'Altro Ispettore, in onda dal 2 dicembre su Rai 1. Come scrive tvblog.it

L’Altro Ispettore, su Rai 1 una fiction diversa e che ti appassionerà con le prime due puntate - Inizia "L'Altro Ispettore", che mostra una tematica originale e mai trattata prima in produzioni come questa. Come scrive pourfemme.it