L’altro ispettore streaming e diretta tv | dove vedere la prima puntata

Tpi.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. L’altro ispettore è la serie in onda per tre puntate in prima visione su Rai 1 dal 2 dicembre 2025 con protagonisti Alessio Vassallo e Cesare Bocci. La serie vede il protagonista, l’ispettore Mimmo Dodaro, impegnato ogni giorno a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e a indagare sui casi in cui è venuta meno. Casi liberamente ispirati a fatti realmente accaduti, di cui Mimmo cercherà di scoprire le reali dinamiche e responsabilità con uno sguardo umano, imparziale e con la collaborazione di tutte le parti in causa: dai lavoratori agli imprenditori, ai sindacati, alle istituzioni. 🔗 Leggi su Tpi.it

l8217altro ispettore streaming e diretta tv dove vedere la prima puntata

© Tpi.it - L’altro ispettore streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Leggi anche questi approfondimenti

l8217altro ispettore streaming direttaRAI 1 * “LA VOLTA BUONA” – 01/12 (14.00) : «DONATELLA RETTORE E LA SERIE L’ALTRO ISPETTORE, ATTESA PER SANREMO 2026» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI ... - (Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// Inizia il mese di dicembre di “La Volta Buona”, il programma condotto da Caterina Balivo, in onda da lun ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: L8217altro Ispettore Streaming Diretta