L’altro ispettore streaming e diretta tv | dove vedere la prima puntata
. L’altro ispettore è la serie in onda per tre puntate in prima visione su Rai 1 dal 2 dicembre 2025 con protagonisti Alessio Vassallo e Cesare Bocci. La serie vede il protagonista, l’ispettore Mimmo Dodaro, impegnato ogni giorno a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e a indagare sui casi in cui è venuta meno. Casi liberamente ispirati a fatti realmente accaduti, di cui Mimmo cercherà di scoprire le reali dinamiche e responsabilità con uno sguardo umano, imparziale e con la collaborazione di tutte le parti in causa: dai lavoratori agli imprenditori, ai sindacati, alle istituzioni. 🔗 Leggi su Tpi.it
Leggi anche questi approfondimenti
Stasera alle 21.30 su @RaiUno, in onda la prima puntata della fiction “L’altro ispettore”! Un progetto patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, @inail_gov e coprodotto da Rai Fiction-Anele-RaiCom Vai su X
L’Altro Ispettore, stasera su Rai 1. Lo seguirete ? Inizia oggi e domani la fiction con protagonista Alessio Vassallo, che mette al centro il tema del lavoro. Sarà una storia diversa dalle altre che si concentrerà in 3 imperdibili puntate ambientate a Lucca - facebook.com Vai su Facebook
RAI 1 * “LA VOLTA BUONA” – 01/12 (14.00) : «DONATELLA RETTORE E LA SERIE L’ALTRO ISPETTORE, ATTESA PER SANREMO 2026» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI ... - (Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// Inizia il mese di dicembre di “La Volta Buona”, il programma condotto da Caterina Balivo, in onda da lun ... Si legge su msn.com