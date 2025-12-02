L’altro ispettore stasera la fiction che parla di sicurezza sul lavoro

2 dic 2025

Questa sera parte su Rai 1 la fiction L'altro ispettore con Alessio Vassallo, Cesare Bocci e Francesca Inaudi. La serie tv vuole trattare il tema della sicurezza sul lavoro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

l8217altro ispettore stasera la fiction che parla di sicurezza sul lavoro

© Ildifforme.it - L’altro ispettore, stasera la fiction che parla di sicurezza sul lavoro

