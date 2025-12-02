L' altro ispettore | quante puntate sono e quando finisce

In onda a partire da oggi, martedì 2 dicembre dalle 21.30, “L'altro ispettore” è la nuova proposta seriale di Rai 1; e ci parla di uno dei temi più attuali e urgenti del nostro presente: quello della sicurezza sui luoghi di lavoro. Domenico Dodaro è un investigatore che non porta armi, ma idee. 🔗 Leggi su Today.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Stasera alle 21.30 su @RaiUno, in onda la prima puntata della fiction “L’altro ispettore”! Un progetto patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, @inail_gov e coprodotto da Rai Fiction-Anele-RaiCom Vai su X

L’Altro Ispettore, stasera su Rai 1. Lo seguirete ? Inizia oggi e domani la fiction con protagonista Alessio Vassallo, che mette al centro il tema del lavoro. Sarà una storia diversa dalle altre che si concentrerà in 3 imperdibili puntate ambientate a Lucca - facebook.com Vai su Facebook

L'altro ispettore su Rai 1: quando inizia, quante puntate sono e come cambia Affari Tuoi - Anticipazioni, trama e tutte le info sulla miniserie che porta su Rai 1 le morti sul lavoro, tratta dai romanzi di Pasquale Sgrò e ambientata a Lucca. Lo riporta libero.it

L’altro ispettore: quante puntate sono e quando va in onda - La fiction è composta da tre puntate, ognuna formata da due episodi, per un totale di sei episodi complessivi. Riporta daninseries.it

"L'altro ispettore" quante puntate sono e dove è stata girata la fiction Rai? - Si intitola "L'altro ispettore", debutta il 2 dicembre 2025, in prima serata, e propone un modello di investigatore empatico e ... Segnala tag24.it

L’altro ispettore con Cesare Bocci: trama, cast e quante puntate sono - Intrighi, sentimenti e casi ispirati alla realtà: L’altro Ispettore racconta un eroe diverso, tra drammi sul lavoro e un cuore pronto a sorprendere ... Lo riporta dilei.it

L’altro ispettore, le anticipazioni delle puntate - L'altro ispettore, le anticipazioni e le trame delle puntate in onda da martedì 2 dicembre 2025 in prima visione su Rai 1. Si legge su tvserial.it

L’altro ispettore, la serie di Rai 1: cast, trama e puntate - Protagonista della serie tratta dai romanzi di Pasquale Sgrò è Alessio Vassallo, che interpreta un ispettore del ... Scrive fanpage.it