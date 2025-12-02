L’altro ispettore | quante puntate e quando va in onda

Le nuove produzioni televisive spesso attirano l’attenzione del pubblico grazie alla loro capacità di unire tematiche sociali a trame investigative di forte impatto. Tra queste, L’altro ispettore si distingue come una delle fiction più attese di Rai 1, grazie anche alla partecipazione di Alessio Vassallo nel ruolo di Domenico “Mimmo” Dodaro, un ispettore del lavoro dal passato complesso e dal senso di giustizia incondizionato. La serie si propone come un’apprezzata produzione breve, con una forte carica emotiva e tematica. In questo articolo, si approfondiranno gli aspetti principali di questa fiction: dal numero di episodi alla programmazione, fino ai modi per seguirla in streaming. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - L’altro ispettore: quante puntate e quando va in onda

