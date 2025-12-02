L’altro ispettore | quante puntate durata e quando finisce la serie su Rai 1

. Quante puntate sono previste per L’altro ispettore? La serie con protagonista Alessio Vassallo va in onda su Rai 1 in prima serata dal 2 dicembre 2025 alle ore 21.30 per tre puntate. Per ogni serata vengono trasmessi due episodi, per un totale quindi di sei. La seconda puntata va in onda già il 3 dicembre. Ecco la programmazione completa (potrebbe cambiare). Prima puntata: 2 dicembre 2025. Seconda puntata: 3 dicembre 2025. Terza puntata: 9 dicembre 2025. Durata. Quanto dura (durata) ogni serata con L’altro ispettore? Ogni puntata delle tre previste ha una durata di circa 100 minuti, quasi due ore contando le pubblicità in onda su Rai 1. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - L’altro ispettore: quante puntate, durata e quando finisce la serie su Rai 1

