Niente inseguimenti o sparatorie: L’altro Ispettore porta in tv un tema drammaticamente attuale: le morti bianche e la sicurezza nei luoghi di lavoro. L’altro Ispettore è il titolo della nuova serie di Rai 1 che debutta oggi, martedì 2 dicembre, alle 21.30 e sarà disponibile anche su RaiPlay. Composta da 6 episodi totali, vede protagonista Alessio Vassallo, affiancato da Cesare Bocci e Francesca Inaudi. Alla regia c’è Paola Randi. La serie è liberamente tratta dai romanzi di Pasquale Sgrò ed è stata realizzata con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Oltre a quello del Ministero del Lavoro e dell’Inail per il suo alto valore di servizio pubblico. 🔗 Leggi su Amica.it

"L'altro Ispettore" non è un poliziotto. La serie tv con Alessio Vassallo, Cesare Bocci e Francesca Inaudi debutta su Rai 1. Trama, cast e curiosità