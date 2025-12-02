L’altro ispettore | le anticipazioni trama e cast della prima puntata

. Questa sera, 2 dicembre 2025, su Rai 1 va in onda la prima puntata de L’altro ispettore, la nuova fiction con Alessio Vassallo, nei panni dell’ispettore Domenico Dodaro, detto Mimmo, dedicata ai temi della sicurezza sul lavoro. La serie vede il protagonista impegnato ogni giorno a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e a indagare sui casi in cui è venuta meno. Casi liberamente ispirati a fatti realmente accaduti, di cui Mimmo cercherà di scoprire le reali dinamiche e responsabilità con uno sguardo umano, imparziale e con la collaborazione di tutte le parti in causa: dai lavoratori agli imprenditori, ai sindacati, alle istituzioni. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - L’altro ispettore: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

News recenti che potrebbero piacerti

Stasera alle 21.30 su @RaiUno, in onda la prima puntata della fiction “L’altro ispettore”! Un progetto patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, @inail_gov e coprodotto da Rai Fiction-Anele-RaiCom Vai su X

L’Altro Ispettore, stasera su Rai 1. Lo seguirete ? Inizia oggi e domani la fiction con protagonista Alessio Vassallo, che mette al centro il tema del lavoro. Sarà una storia diversa dalle altre che si concentrerà in 3 imperdibili puntate ambientate a Lucca - facebook.com Vai su Facebook

L’altro Ispettore: trama e anticipazioni prima puntata della serie con Alessio Vassallo e Cesare Bocci - L'altro Ispettore debutta questa sera alle 21:30 con i suoi primi due episodi per un totale di sei divisi in tre serate. Da filmpost.it

Alessio Vassallo è L’Altro Ispettore Domenico Dodaro: anticipazioni/ Perchè è importante la nuova fiction Rai - Alessio Vassallo è L'Altro Ispettore Domenico Dodaro: anticipazioni e trama, perchè è importante la nuova fiction Rai ... Riporta ilsussidiario.net

“L’altro Ispettore” la nuova serie di Rai1: trama, cast, personaggi e numeri di puntate - Arriva in prima serata su Rai1, da martedì 2 dicembre, la nuova fiction italiana “L’altro Ispettore”, una serie che unisce mistero, tematiche sociali e un profondo sguardo umano sul mondo della sicure ... Lo riporta spettegolando.it

La storia vera dietro «L’altro ispettore»: cast, trama e quante puntate dura la nuova serie Rai con Alessio Vassallo - Alessio Vassallo è il protagonista della nuova fiction Rai che porta sullo schermo il tema della sicurezza e la dignità nel lavoro ... Si legge su msn.com

L'altro ispettore, al via su Rai 1 la serie con Alessio Vassallo: le anticipazioni - Su Rai 1 e RaiPlay "L'altro ispettore", la serie tv con Alessio Vassallo nei panni di un ispettore del lavoro. Si legge su msn.com

L’altro ispettore, le anticipazioni sulla nuova serie Rai: trama e cast - Di cosa parla e da chi è composto il cast della serie Rai prossima al debutto, incentrata sul delicato tema della sicurezza sul lavoro. Riporta msn.com