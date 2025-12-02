L’altro ispettore | la trama della serie di Rai 1 ispirata a fatti realmente accaduti

. Storia vera, di cosa parla, sicurezza sul lavoro. L’altro ispettore è una serie innovativa, perché è la prima a mettere al centro temi come la sicurezza sul lavoro. Una serie in tre puntate con protagonista Alessio Vassallo, in onda su Rai 1 dal 2 dicembre 2025. I fatti narrati sono ispirati a episodi realmente accaduti, come il caso di Luana D’Orazio la giovane operaia di 22 anni, morta nel 2021, presso un’azienda tessile di Montemurlo (Prato) dove lavorava: fu risucchiata dall’orditoio. Era mamma di un bambino che all’epoca della tragedia aveva 5 anni; la fiction è dedicata a lei, e sua madre Emma Marrazzo, che continua a chiedere giustizia dopo che è stato assolto il tecnico manutentore. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - L’altro ispettore: la trama della serie di Rai 1 ispirata a fatti realmente accaduti

