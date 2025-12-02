L'altro ispettore la serie di Rai 1 | cast trama e puntate

Martedì 2 dicembre va in onda su Rai1 la prima puntata della fiction L'altro ispettore. Protagonista della serie tratta dai romanzi di Pasquale Sgrò è Alessio Vassallo, che interpreta un ispettore del lavoro. Nel cast anche Cesare Bocci e Francesca Inaudi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

#l'altro ispettore, stasera in onda la nuova serie #rai: le puntate, il cast e le storie vere Vai su X

Radiocorriere Tv. . Seduti sul divano con lo sguardo fisso. Mimmo nel vuoto, noi vigili sullo schermo. Inizia oggi "L'altro ispettore" in prima serata Rai 1. #laltroispettore #rai1 #AlessioVassallo #cesarebocci #RadiocorriereTv https://bit.ly/4240k6Q - facebook.com Vai su Facebook

L’altro ispettore da stasera su Rai 1: trama, cast, da quante puntate è composta la serie - Inizia stasera la nuova fiction di Rai 1 con Alessio Vassallo che porta in prima serata un tema delicato e scottante come la sicurezza sul lavoro. Si legge su movieplayer.it

L’altro ispettore: anticipazioni, cast, location e puntate della serie Rai con Alessio Vassallo - L'altro ispettore arriva su Rai 1: ecco anticipazioni, cast, location e puntate della serie tv con protagonista Alessio Vassallo. Riporta donnaglamour.it

L'altro ispettore su Rai 1: quando inizia, quante puntate sono e come cambia Affari Tuoi - Anticipazioni, trama e tutte le info sulla miniserie che porta su Rai 1 le morti sul lavoro, tratta dai romanzi di Pasquale Sgrò e ambientata a Lucca. Si legge su libero.it

L'altro ispettore, al via su Rai 1 la serie con Alessio Vassallo: le anticipazioni - Su Rai 1 e RaiPlay "L'altro ispettore", la serie tv con Alessio Vassallo nei panni di un ispettore del lavoro. msn.com scrive

L'altro ispettore, stasera in onda la nuova serie Rai: le puntate, il cast e le storie vere - Va in onda oggi martedì 2 dicembre in prima serata su Rai 1, la prima delle tre puntate della fiction «L'altro ... Secondo msn.com

Su Rai 1 la serie “L’altro ispettore”: il legame con Motta San Giovanni - “Martedì 2 e mercoledì 3 dicembre, in prima serata su Rai 1, saranno trasmessi i primi episodi della serie televisiva dal titolo “L’altro ispettore” e sono almeno tre i motivi che ci devono spingere a ... Da strettoweb.com