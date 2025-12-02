L’ALTRO ISPETTORE | LA SERIE DESTINATA A INSINNA E FINITA A VASSALLO DEBUTTA SU RAI1
“Un ispettore senza pistola, che per risolvere i suoi casi non usa la violenza, ma la gentilezza, la competenza, lo studio, l’intelligenza, l’empatia”. Così la regista Paola Randi descrive il protagonista de “L’altro ispettore”, da martedì 2 dicembre su Rai1. Al centro della serie in tre serate – scritta da Salvatore De Mola, Andrea Valagussa, Paola Randi ed Emanuela Rizzuto, e liberamente tratta dai romanzi di Pasquale Sgrò, che è anche consulente del progetto – i temi del lavoro e della cultura della sicurezza. L’ALTRO ISPETTORE: DA INSINNA A VASSALLO Protagonista Alessio Vassallo nei panni dell’ispettore del lavoro Domenico Dodaro, per gli amici Mimmo. 🔗 Leggi su Bubinoblog
Stasera alle 21.30 su @RaiUno, in onda la prima puntata della fiction “L’altro ispettore”! Un progetto patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, @inail_gov e coprodotto da Rai Fiction-Anele-RaiCom Vai su X
L’Altro Ispettore, stasera su Rai 1. Lo seguirete ? Inizia oggi e domani la fiction con protagonista Alessio Vassallo, che mette al centro il tema del lavoro. Sarà una storia diversa dalle altre che si concentrerà in 3 imperdibili puntate ambientate a Lucca - facebook.com Vai su Facebook