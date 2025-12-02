“Un ispettore senza pistola, che per risolvere i suoi casi non usa la violenza, ma la gentilezza, la competenza, lo studio, l’intelligenza, l’empatia”. Così la regista Paola Randi descrive il protagonista de “L’altro ispettore”, da martedì 2 dicembre su Rai1. Al centro della serie in tre serate – scritta da Salvatore De Mola, Andrea Valagussa, Paola Randi ed Emanuela Rizzuto, e liberamente tratta dai romanzi di Pasquale Sgrò, che è anche consulente del progetto – i temi del lavoro e della cultura della sicurezza. L’ALTRO ISPETTORE: DA INSINNA A VASSALLO Protagonista Alessio Vassallo nei panni dell’ispettore del lavoro Domenico Dodaro, per gli amici Mimmo. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - L’ALTRO ISPETTORE: LA SERIE DESTINATA A INSINNA E FINITA A VASSALLO DEBUTTA SU RAI1