L' altro ispettore il cast completo della serie | attori e personaggi

Il nuovo titolo crime-sociale di Rai 1 ha come titolo “L'altro ispettore”, una serie televisiva dove a contare, ancor prima del giallo, è l’umanità del suo protagonista: un investigatore si affida all’ascolto e alla competenza per ricostruire la verità dietro agli incidenti sul lavoro. Ambientata. 🔗 Leggi su Today.it

Approfondisci con queste news

Stasera alle 21.30 su @RaiUno, in onda la prima puntata della fiction “L’altro ispettore”! Un progetto patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, @inail_gov e coprodotto da Rai Fiction-Anele-RaiCom Vai su X

L’Altro Ispettore, stasera su Rai 1. Lo seguirete ? Inizia oggi e domani la fiction con protagonista Alessio Vassallo, che mette al centro il tema del lavoro. Sarà una storia diversa dalle altre che si concentrerà in 3 imperdibili puntate ambientate a Lucca - facebook.com Vai su Facebook

Alessio Vassallo è “L’altro ispettore”, figura esemplare a caccia della verità dietro le morti sul lavoro - Qui deve occuparsi di incidenti in aziende, sui cantieri, in fabbriche, cercare la verità dietro morti drammatiche. iodonna.it scrive

L’altro ispettore con Cesare Bocci: trama, cast e quante puntate sono - Intrighi, sentimenti e casi ispirati alla realtà: L’altro Ispettore racconta un eroe diverso, tra drammi sul lavoro e un cuore pronto a sorprendere ... Da dilei.it

“L’altro Ispettore” la nuova serie di Rai1: trama, cast, personaggi e numeri di puntate - Arriva in prima serata su Rai1, da martedì 2 dicembre, la nuova fiction italiana “L’altro Ispettore”, una serie che unisce mistero, tematiche sociali e un profondo sguardo umano sul mondo della sicure ... Segnala spettegolando.it

L’altro ispettore, la serie di Rai 1: cast, trama e puntate - Protagonista della serie tratta dai romanzi di Pasquale Sgrò è Alessio Vassallo, che interpreta un ispettore del ... Segnala fanpage.it

L’altro ispettore: anticipazioni, cast, location e puntate della serie Rai con Alessio Vassallo - L'altro ispettore arriva su Rai 1: ecco anticipazioni, cast, location e puntate della serie tv con protagonista Alessio Vassallo. Si legge su donnaglamour.it

L’Altro ispettore episodi Ritorno a casa e Fantasmi nel passato su Rai 1: trama, cast e curiosità - Il protagonista indaga sulla morte di Karina, 19enne trascinata da un orditoio. Lo riporta maridacaterini.it