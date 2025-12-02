L’altro ispettore con Cesare Bocci | trama cast e quante puntate sono

Grandi novità nel palinsesto di Rai1 con l’arrivo in prima serata, da martedì 2 dicembre, de L’altro ispettore, la nuova miniserie che promette di conquistare il pubblico con un mix di emozioni, tensioni e storie ispirate alla realtà. Al centro della serie troviamo Alessio Vassallo nei panni di Mimmo Dodaro, un ispettore del lavoro tanto umano quanto determinato, affiancato da due volti amatissimi: Cesare Bocci, che interpreta l’amico e collega Alessandro, e Francesca Inaudi, nel ruolo del PM Raffaella Pacini, ex compagna di liceo di Mimmo. Un trio intenso, capace di dare profondità a una storia che unisce indagine, sentimento e un forte richiamo all’attualità sociale. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - L’altro ispettore con Cesare Bocci: trama, cast e quante puntate sono

