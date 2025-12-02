Se dovessimo descriverla in poche parole, la descriveremmo così: un ispettore senza pistola, che non rincorre criminali a sirene spiegate, ma la verità. È Domenico Dodaro, per tutti Mimmo, protagonista della nuova serie Rai L’Altro Ispettore, in onda su Rai 1 da martedì 2 dicembre per tre prime serate. Interpretato da Alessio Vassallo, l’ispettore del lavoro Dodaro porta sullo schermo un modo diverso di indagare: niente armi, niente scontri, solo studio, ascolto e umanità. A definirlo così è la regista Paola Randi, che racconta un personaggio capace di risolvere casi reali senza ricorrere alla violenza. 🔗 Leggi su Panorama.it

"L'Altro Ispettore": arriva in tv la serie innovativa che introduce un modo di indagare rivoluzionario (senza armi nè violenza)