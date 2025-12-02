L’Altro Ispettore anticipazioni seconda puntata di mercoledì 3 dicembre 2025
© Mongini Comunicazione Non ha la pistola, non conosce la violenza, ma indaga eccome: L’Altro Ispettore di Rai 1 usa gentilezza, competenza, studio, intelligenza ed empatia per risolvere tutti gli incidenti sul lavoro per i quali è chiamato ad intervenire. Liberamente tratta dai romanzi di Pasquale Sgrò, la serie prodotta da Rai Fiction e Anele con RaiCom è composta da tre prime serate dirette da Paola Randi e affronta un tema quanto mai attuale come quello delle morti bianche. Non tralasciando l’indagine personale che il protagonista, interpretato da Alessio Vassallo, porta avanti per scoprire la verità sulla morte del padre. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Leggi anche questi approfondimenti
Stasera arriva su Rai 1 la nuova serie “L’altro ispettore”, che racconta il mondo del lavoro e la cultura della sicurezza. Al centro della serie, liberamente tratta dai romanzi di Pasquale Sgrò, le vicende di un ispettore del lavoro, Domenico Dodaro (Alessio Vassa - facebook.com Vai su Facebook
L’ALTRO ISPETTORE ?da stasera h. 21:30 – @RaiUno L’ispettore del lavoro Domenico Dodaro, trasferito da poco a Lucca, deve fare i conti con la morte prematura della sua amata moglie Laura e occuparsi della figlia Mimì, una bambina sveglia e comba Vai su X
L’altro ispettore: anticipazioni della seconda puntata del 9 dicembre su Rai 1. Trama, cast e novità - La seconda puntata di “L’altro ispettore”, in onda martedì 9 dicembre in prima serata su Rai 1, prosegue il percorso umano e professionale di Domenico ... Da ilmattino.it
Domenico chi sceglie tra Raffaella ed Eleonora: anticipazioni L’Altro Ispettore/ Nuova verità su morte papà - Anticipazioni L'Altro Ispettore, Domenico Dodaro diviso tra Raffaella ed Eleonora chi sceglie? Lo riporta ilsussidiario.net
L’altro ispettore, le anticipazioni delle puntate - L'altro ispettore, le anticipazioni e le trame delle puntate in onda da martedì 2 dicembre 2025 in prima visione su Rai 1. Secondo tvserial.it
“L’altro ispettore”: le trame del primo e del secondo episodio - Una fiction intensa e potente, legata alla realtà della sicurezza sul lavoro. Secondo sorrisi.com
L’Altro Ispettore, le anticipazioni sulle puntate 3 e 4 della nuova fiction Rai - Dal Carnevale di Viareggio alle cave di Carrara: dentro i misteri mortali di L’Altro Ispettore. Segnala pourfemme.it
L'altro ispettore, al via su Rai 1 la serie con Alessio Vassallo: le anticipazioni - Su Rai 1 e RaiPlay "L'altro ispettore", la serie tv con Alessio Vassallo nei panni di un ispettore del lavoro. msn.com scrive