L' altro ispettore al via su Rai 1 la serie con Alessio Vassallo | le anticipazioni

La nuova serie Rai è la prima in Italia ad affrontare il tema della sicurezza sul lavoro attraverso le vicende di un ispettore del lavoro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - L'altro ispettore, al via su Rai 1 la serie con Alessio Vassallo: le anticipazioni

Altre letture consigliate

In onda stasera, martedì 2 dicembre, in prima serata su Rai 1, la prima delle tre puntate della fiction "L'altro ispettore" con Alessio Vassallo. Si tratta della prima fiction che affronta il tema della sicurezza sul lavoro, liberamente tratta dai romanzi di Pasquale Sgr - facebook.com Vai su Facebook

? Testa tra le nuvole. ? Cuore grande. ? Papà imbranato. Ispettore fenomenale. Domenico Dodaro, l’eroe che non ti aspetti. Martedì #2dicembre in prima serata su #Rai1 e #RaiPlay: “L’altro ispettore” Vai su X

L'altro ispettore su Rai 1 - Su Rai 1 e RaiPlay "L'altro ispettore", la serie tv con Alessio Vassallo nei panni di un ispettore del lavoro. Scrive gazzetta.it

L’altro ispettore: anticipazioni, cast, location e puntate della serie Rai con Alessio Vassallo - L'altro ispettore arriva su Rai 1: ecco anticipazioni, cast, location e puntate della serie tv con protagonista Alessio Vassallo. Riporta donnaglamour.it

L'altro ispettore su Rai 1: quando inizia, quante puntate sono e come cambia Affari Tuoi - Anticipazioni, trama e tutte le info sulla miniserie che porta su Rai 1 le morti sul lavoro, tratta dai romanzi di Pasquale Sgrò e ambientata a Lucca. libero.it scrive

L’Altro Ispettore, su Rai 1 una fiction diversa e che ti appassionerà con le prime due puntate - Inizia "L'Altro Ispettore", che mostra una tematica originale e mai trattata prima in produzioni come questa. Scrive pourfemme.it

Stasera debutta ‘L’altro ispettore’, su Rai 1 la fiction che affronta la sicurezza sul lavoro - (Adnkronos) – In onda stasera, martedì 2 dicembre, in prima serata su Rai 1, la prima delle tre puntate della fiction “L’altro ispettore” con Alessio Vassallo. Da msn.com

'L’altro Ispettore', su Rai 1 una fiction girata in Toscana - Andrà in onda il 2 dicembre in prima serata su Rai 1, la prima delle tre puntate della fiction “L’altro Ispettore”. Scrive nove.firenze.it