L’altra famiglia nel bosco | due figli allontanati dai genitori nell’aretino da 47 giorni Portati via in pigiama e senza scarpe

Dopo il caso della famiglia nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, ne emerge un altro simile a Caprese Michelangelo, in provincia di Arezzo. Qui due bambini di 8 e 4 anni sono stati allontanati dai genitori da 47 giorni e trasferiti in una comunità protetta. A riportarlo è La Verità, che racconta la storia di Harald, perito elettronico originario di Bolzano, e Nadia di nazionalità bielorussa, una coppia che aveva scelto di vivere in un bosco e praticare l’istruzione parentale, proprio come Nathan Trevallion e la moglie Catherine Birmigham. Inoltre, non aveva completato tutti gli obblighi vaccinali previsti. 🔗 Leggi su Open.online

Contenuti che potrebbero interessarti

Dopo il furto con tanto di sequestro lampo di padre e figlia costretti ad assistere alla rapina dei loro beni più preziosi, nella mattinata di ieri è toccato a un’altra famiglia - facebook.com Vai su Facebook

Gli ultimi sviluppi del caso della “famiglia nel bosco” - Il padre ha infine accettato di trasferirsi temporaneamente in un'altra casa, mentre si attende l'esito del ricorso ... Da ilpost.it

Famiglia nel bosco, un italiano su 2 appoggia la loro scelta di vita: «Ognuno educa i figli come vuole» - Il caso della famiglia che vive isolata nel bosco a Palmoli in Abruzzo con i suoi tre bambini ha scosso l'opinione pubblica del nostro Paese, specie dopo che ... Riporta ilgazzettino.it

Famiglia nel bosco, perché non sono d’accordo con la decisione di allontanare i figli - Il caso della famiglia che vive nel bosco di Chieti solleva domande su libertà individuale e diritti dei minori ... Da ilfattoquotidiano.it

Famiglia nel bosco: “49,7% italiani è a favore dei genitori”/ Sondaggio: “1 su 2 contro allontanamento figli” - Famiglia nel bosco, opinione pubblica divisa sulla decisione dei giudici ma la maggioranza è a favore del diritto alla libertà dei genitori sullo stile di vita ... Scrive ilsussidiario.net

La "famiglia nel bosco" accetta una nuova casa, la firma di papà Nathan - Un’impresa edile e un idraulico sistemeranno gratis il vecchio casolare per consentire il ... Lo riporta lastampa.it

Famiglia nel bosco, i genitori convocati giovedi dal Tribunale dei minori. Presto il ricongiungimento con i figli? - Sono sei i punti sui quali si basa il ricorso d'urgenza alla corte d'appello depositato venerdì scorso dagli avvocati Femminella e Solinas nuovi difensori della famiglia nel bosco contro il decreto de ... Lo riporta msn.com