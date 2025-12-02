L’altra famiglia nel bosco | due figli allontanati dai genitori nell’aretino da 47 giorni Portati via in pigiama e senza scarpe

Open.online | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il caso della famiglia nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, ne emerge un altro simile a Caprese Michelangelo, in provincia di Arezzo. Qui due bambini di 8 e 4 anni sono stati allontanati dai genitori da 47 giorni e trasferiti in una comunità protetta. A riportarlo è La Verità, che racconta la storia di Harald, perito elettronico originario di Bolzano, e Nadia di nazionalità bielorussa, una coppia che aveva scelto di vivere in un bosco e praticare l’istruzione parentale, proprio come Nathan Trevallion e la moglie Catherine Birmigham. Inoltre, non aveva completato tutti gli obblighi vaccinali previsti. 🔗 Leggi su Open.online

