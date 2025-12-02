"Sono nata e abito a Cesena e nel mese di maggio del 2023 la mia città è stata colpita da un’alluvione che ha devastato il territorio e la sua popolazione". È questo l’incipit scelto dalla fotografa cesenate Michela Mariani, classe 1977, per raccontare il suo progetto fotografico " Dal fango nascono i fiori ", che si è appena aggiudicato il prestigioso riconoscimento ‘ Basilio Cascella ’, uno dei premi d’arte, fotografia e pittura più longevi d’Italia (è stato istituito nel 1955). Pur non documentandola esplicitamente, la fotografia vincitrice evoca l’alluvione che ha devastato la Romagna poco più di due anni fa, "riportando alla luce un tema per molti versi dimenticato", sottolinea la stessa fotografa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’alluvione vista dall’obiettivo della fotografa