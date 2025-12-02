L’Ajax salva l’ultimo desiderio di un tifoso malato | sarà l’unico ammesso al match a porte chiuse

Gravemente malato, Peter aveva visto crollare il sogno di rivedere l’Ajax dopo la sospensione del match contro il Groningen. Il club gli concede un’eccezione unica: assisterà alla partita di martedì come solo spettatore presente nell’ArenA. 🔗 Leggi su Fanpage.it

