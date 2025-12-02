L’Ajax salva l’ultimo desiderio di un tifoso malato | sarà l’unico ammesso al match a porte chiuse
Gravemente malato, Peter aveva visto crollare il sogno di rivedere l’Ajax dopo la sospensione del match contro il Groningen. Il club gli concede un’eccezione unica: assisterà alla partita di martedì come solo spettatore presente nell’ArenA. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondisci con queste news
È tornato San Siro, comunque. Gli ultimi minuti nel recupero tra VAR e ripresa del gioco come ambiente pareva Milan-Ajax del 2003. Chi ha vissuto sa Vai su X
Ma quindi dopo aver battuto Ajax, Slavia Praga, Union Saint-Gilloise e Kairat Almaty, gli INGIOCABILI non appena hanno incontrato una squadra forte hanno perso? Gol con fallo di mano e beffa al 93', ma quanto mi dispiace... - facebook.com Vai su Facebook