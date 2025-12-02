L’agente segreto dà il via al 2026 di FilmClub Distribuzione

Pluripremiato, attesissimo, L'agente segreto con Wagner Moura apre il 2026 di FilmClub Distribuzione, che prosegue con un anno ricchissimo di grande cinema. Grande cinema di qualità, ma anche tanta varietà e proposte per tutti i gusti. Così si potrebbe sintetizzare il listino FilmClub Distribuzione per la prima parte del 2026, che sceglie consapevolmente e con intelligenza di aprire con un film simbolo che in qualche modo possa fare da manifesto per l'anno che si apre: L'agente segreto, film pluripremiato che avrà ancora un ruolo nella stagione dei premi, per il quale la distribuzione ha identificato la data di lancio del 29 gennaio, quando si entrerà nel vivo della corsa agli Oscar, nella quale è candidato per il proprio paese d'origine, il Brasile. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

