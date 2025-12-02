Lagarde gela Zelensky | la Bce ha rifiutato il prestito di 140 miliardi all’Ucraina

La Banca centrale europea (Bce) ha rifiutato di fornire una garanzia per un prestito di 140 miliardi di euro destinato all’Ucraina e basato sugli asset russi immobilizzati, secondo quanto riportato dal Financial Times. Francoforte ha concluso che la proposta avanzata dalla Commissione europea violerebbe il mandato della Bce, riferisce il quotidiano britannico citando fonti ufficiali. I funzionari di Bruxelles avevano chiesto alla Bce se potesse agire come prestatore di ultima istanza per Euroclear Bank – la controllata operativa del depositario centrale belga – per evitare un’eventuale crisi di liquidità, hanno spiegato persone informate al FT. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Lagarde gela Zelensky: la Bce ha rifiutato il prestito di 140 miliardi all’Ucraina

