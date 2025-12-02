Ladri nella notte a Scafati | svaligiata un' attività commerciale rubate anche le offerte per gli oncologici
Ladri senza scrupoli a Scafati: un'attività commerciale in via Passanti, nei giorni scorsi, è stata svaligiata in piena notte. I malviventi hanno addirittura portato via la cassetta delle offerte destinate a un’associazione oncologica. Notevoli, i danni all'esercizio commerciale, in particolare. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Altre letture consigliate
Irruzione di ladri la scorsa notte in alcuni capannoni dell'area industriale di San Vito al Tagliamento. IL VIDEO - facebook.com Vai su Facebook
A Scafati i ladri rubano le offerte per i malati oncologici - A Scafati cresce la preoccupazione per l’ondata di furti che, nelle ultime settimane, sta interessando abitazioni, attività commerciali e persino strutture b ... Segnala ilfattovesuviano.it
Ladri spietati, furto in negozio: rubate le offerte per i malati oncologici - Ora i malviventi rubano anche denaro destinato alle fasce deboli. Riporta msn.com