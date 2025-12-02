Ladri di righelli al market | titolare li rincorre interviene la Polizia Fermati due giovani

Arezzo – Colpo insolito questa mattina in un market di via Piave, dove due giovani sono stati fermati dopo aver rubato alcuni articoli di cancelleria dagli scaffali del negozio CasaBèlle, esercizio gestito da commercianti di origini cinesi. Secondo quanto emerso, i due avrebbero prelevato righelli, penne e altro materiale scolastico, nascondendolo addosso e oltrepassando la cassa senza pagare. Il gesto non è però sfuggito al titolare, che ha immediatamente tentato di fermarli e, contestualmente, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto è giunta in pochi minuti una pattuglia della Volante della Polizia di Stato, che ha bloccato e identificato i due giovani sospettati del furto. 🔗 Leggi su Lortica.it

