Lacrosse sixes assegnati i titoli italiani | successi per Red Sharks Bologna e Bella Venezia

Si è conclusa la stagione nazionale del lacrosse sixes, format che sarà olimpico a Los Angeles 2028, con l’assegnazione dei titoli italiani, che sono andati tra gli uomini ai Red Sharks Bologna e tra le donne alle Bella Venezia. Il torneo maschile ha visto prevalere nell’ultimo atto la formazione felsinea, che ha sconfitto per 17-10 la Bocconi Milano. Gradino più basso del podio per il CUS Taurus Torino, davanti a Bella Venezia, Blu Sharks Bologna, Painkillers Milano ed Emilia 35ers. Nella settimana precedente era calato il sipario anche sul torneo femminile, che aveva visto fregiarsi del titolo nazionale la compagine veneta, vincitrice in finale sulle Bologna Lacrosse, mentre la terza piazza era andata alle Milano Baggataway, che avevano lasciato giù dal podio le Città del Tricolore 35ers. 🔗 Leggi su Oasport.it

