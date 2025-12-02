L’abbraccio della comunità Raccolta fondi per Rachele | Insieme contro la malattia

Anche Fossato di Vico si è stretto attorno alla piccola Rachele, 8 anni, colpita da una rara malattia genetica degenerativa per la quale l’unica possibilità concreta di cura passa da costose terapie sperimentali negli Stati Uniti. Una sfida enorme per la famiglia che da alcuni mesi ha creato l’associazione "Hope4U – Insieme contro Batten", sfida alla quale la comunità fossatana ha scelto di rispondere con una prova di presenza e solidarietà mai scontate. Domenica 30 novembre, nei suggestivi spazi del Forno e delle Carceri, associazioni e volontari hanno dato vita a un pranzo benefico capace di trasformarsi in un grande abbraccio collettivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

