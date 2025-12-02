L’abbraccio della comunità Raccolta fondi per Rachele | Insieme contro la malattia
Anche Fossato di Vico si è stretto attorno alla piccola Rachele, 8 anni, colpita da una rara malattia genetica degenerativa per la quale l’unica possibilità concreta di cura passa da costose terapie sperimentali negli Stati Uniti. Una sfida enorme per la famiglia che da alcuni mesi ha creato l’associazione "Hope4U – Insieme contro Batten", sfida alla quale la comunità fossatana ha scelto di rispondere con una prova di presenza e solidarietà mai scontate. Domenica 30 novembre, nei suggestivi spazi del Forno e delle Carceri, associazioni e volontari hanno dato vita a un pranzo benefico capace di trasformarsi in un grande abbraccio collettivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Un abbraccio collettivo a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di Frantoi Aperti in Umbria: ai sostenitori, ai patrocinatori e a chi ha contribuito con impegno, passione e dedizione. Grazie ai produttori, custodi di una tradizione che valorizza il nos - facebook.com Vai su Facebook
"#MillyDabbraccio" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Fondi: raccolta negativa per 905 mln a settembre, patrimonio sale a 2.585 mld (RCO) - Il mercato italiano del risparmio gestito rallenta il passo a settembre con una raccolta negativa ... Come scrive ilsole24ore.com
Fondi: raccolta luglio positiva per 5,5 mld, da inizio anno +21,4 mld (RCO) - L'industria italiana del risparmio gestito ha registrato a luglio una raccolta netta positiva ... Da ilsole24ore.com