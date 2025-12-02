L’abbraccio del papa al Libano sul baratro
«Giovani del Libano, crescete rigogliosi come i cedri e fate rifiorire il mondo di speranza. Siete pronti a essere artefici di pace in un mondo che soffre?». Conclude così la . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche questi approfondimenti
Giubileo: l’abbraccio di papa Leone ai detenuti trevigiani, a Roma con il Vescovo https://www.diocesitv.it/giubileo-labbraccio-di-papa-leone-ai-detenuti-trevigiani-a-roma-con-il-vescovo/ - facebook.com Vai su Facebook
«Non lasciate solo il Libano sull'orlo del baratro» - Il tracollo economico e l’instabilità politica segnano da tre anni il ... Lo riporta avvenire.it
Papa, ufficiale il primo viaggio apostolico: Leone XIV in Turchia e Libano - Papa Leone XIV, alla vigilia del suo quinto mese dalla sua elezione al Soglio di Pietro, ha ufficializzato le date del suo ... Da iltempo.it