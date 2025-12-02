La Vuelle deve registrare la sua difesa Per Felder iniziati nuovi accertamenti

Sono cominciati ieri i nuovi accertamenti al piede di Kay Felder, che accusa un riacutizzarsi dell’infortunio patito la sera della partita con Pistoia del 29 ottobre. Ci vorranno 2-3 giorni per arrivare ad un responso finale e probabilmente in questo modo si assottigliano pure le possibilità che il play americano possa recuperare per la trasferta di Brindisi, una tappa cruciale in questo girone di andata. Domenica ha infastidito i tifosi il fatto che il giocatore abbia più consultato il suo smartphone che incitato i compagni: anche il linguaggio del corpo è importante in questi casi e il giocatore non è parso molto partecipe. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Vuelle deve registrare la sua difesa. Per Felder iniziati nuovi accertamenti

