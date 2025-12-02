La vittoria su Laver Wimbledon e i ' Gemelli Stregoni' | le sfide di Pietrangeli ai grandi australiani

"Nicola era impressionante, poteva giocare ovunque", ricorda Rosewall. Che affrontò più volte l'azzurro, uno dei pochi europei ad insediare i maestri d'oltreoceano.

Avvolto nella classe dei suoi colpi, Pietrangeli e la sua racchetta erano tutt'uno. Dalle partite infinite contro l'australiano Rod Laver fino alla vittoria della coppa Davis in Cile. Di Giampiero Mughini

Avvolto nella classe dei suoi colpi, Pietrangeli e la sua racchetta erano tutt'uno. Dalle partite infinite contro l'australiano Rod Laver fino alla vittoria della coppa Davis in Cile. Di Giampiero Mughini - facebook.com Vai su Facebook

