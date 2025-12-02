La verità sulla velocità | cosa sappiamo della notte in cui è morta Sara Marzolino
Era una notte di maggio come tante, una di quelle in cui la città sembra rallentare il fiato, mentre i lampioni disegnano sull’asfalto traiettorie di luce intermittente. Due ragazze attraversano la strada insieme, parlano, si voltano l’una verso l’altra, complici nella sicurezza inconsapevole della loro giovinezza. Poi, in un attimo, tutto si spezza: un bagliore, un impatto, il rumore secco della violenza che interrompe il ritmo naturale della notte. A distanza di mesi, la scena sembra ancora sospesa nell’aria, trattenuta nelle immagini delle telecamere che hanno immortalato gli ultimi istanti di Sara Marzolino, 22 anni, attivista. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
