La vergognosa taglia contro gli ebrei | 100mila euro per un omicidio ventimila per una casa bruciata

Centomila euro per ogni ebreo ucciso, ventimila euro per ogni casa bruciata. L’orrore esiste ancora ed è forte, come riporta Il Giornale che riprende a sua volta un articolo del Jerusalem Post che illustra nei dettagli il piano di un’organizzazione terroristica. Le taglie contro gli ebrei: sito oscurato. Dietro il portale si presenta il “Punishment for Justice Movement”, un gruppo che si definisce “antisionismo estremista”. Il sito in lingua inglese, sembra essere stato chiuso venerdì pomeriggio, poche ore dopo aver attirato una notevole attenzione mediatica. Leggi anche Antisemitismo a Milano: un giovane ebreo con il figlio aggrediti in un autogrill al grido di "Palestina libera". 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La vergognosa taglia contro gli ebrei: 100mila euro per un omicidio, ventimila per una casa bruciata

Altri contenuti sullo stesso argomento

Roma “taglia” ancora alberi: le motoseghe corrono, la Trasparenza del Comune resta un miraggio - facebook.com Vai su Facebook

Ebrei: sinagoga vandalizzata a Roma. Ugei, “atto d’odio contro la comunità e contro il Paese” - L’Unione giovani ebrei d’Italia (Ugei) condanna “con fermezza il vergognoso atto vandalico contro la Sinagoga di Monteverde”. Riporta agensir.it

L'ultimo orrore: la taglia sugli ebrei. E l'Italia vigila: "Massima allerta" - Non è il titolo di un film, né una tremenda provocazione: è il tariffario della morte pubblicato online contro accademici e studiosi israeliani ed ebrei di t ... Si legge su msn.com

Aggressione ebrei a Milano: Com. Sant’Egidio, “vergognoso attacco a famiglia solo perché ebrea” - La Comunità di Sant’Egidio manifesta “tutta la sua vicinanza” alla famiglia ebrea che era in viaggio in Italia, aggredita domenica scorsa “in modo vergognoso e inaccettabile”. Come scrive agensir.it

Iacchetti, “scena vergognosa e inaccettabile”. Adinolfi a valanga: pestaggio mediatico - “In televisione non si può aggredire un ebreo, dirgli ‘sei uno str***o’, ‘ti prendo a pugni’ e poi sostenere che non doveva esserci contraddittorio. iltempo.it scrive

L'ultima scemenza contro gli ebrei - Un professore di giurisprudenza di Palermo propone di togliere l’amicizia ai contatti ebrei sui social. Secondo ilgiornale.it

Anpi contro Israele a ricordo leggi razziali. Ebrei vanno via - Alla commemorazione della firma delle leggi razziali, fatto storico avvenuto nella tenuta di San Rossore il 5 settembre 1938, scoppia la polemica con la Comunità ebraica dopo che il presidente locale ... Secondo ansa.it