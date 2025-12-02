La Valtur Brindisi ospita Mestre Miani | Una partita con molte insidie

BRINDISI - Il recupero della quattordicesima giornata del campionato di Serie A2, posticipato a causa della convocazione in nazionale dell'atleta Valtur Brindisi - Aristide Mouaha (Camerun) - e dell'atleta Gemini Mestre - Ivan Alipiev (Bulgaria) - sarà disputato mercoledì sera 03 dicembre al. 🔗 Leggi su Today.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

È ad aggiudicarsi il powered by Slimstock nel mese di in #SerieA2OldWildWest! Il coach di Valtur Brindisi si aggiudica il premio con il 39% dei voti dei fan LNP ? #CoachoftheMonth #LNP # - facebook.com Vai su Facebook

Valtur Brindisi (@ValturBrindisi) on X Vai su X

Al PalaPentassuglia il recupero Valtur Brindisi – Gemini Mestre - Il recupero della quattordicesima giornata del campionato di Serie A2, posticipato a causa della convocazione in nazionale dell'atleta Valtur Brindisi - Lo riporta brundisium.net

A2 - Valtur Brindisi, Gabriele Miani presenta il recupero con Mestre - Il recupero della quattordicesima giornata del campionato di Serie A2, posticipato a causa della convocazione in nazionale dell’atleta Valtur Brindisi – Aristide Mouaha (Camerun) – ... Da pianetabasket.com

Valtur Brindisi: Cinciarini, Francis e Copeland possono giocare insieme? - La convocazione in nazionale camerunense di Aristide Mouaha ha fatto si che le partite contro Mestre e Rieti fossero rinviate e di conseguenza ... Riporta pianetabasket.com

Morale alto in casa Valtur Brindisi. Nel mirino la Final Four - Sono quasi quindici i giorni di stop per la Valtur Brindisi alla luce dei rinvii delle gare con Mestre e Rieti inizialmente fissati in questa settimana e spostate rispettivamente al 3 e ... Segnala quotidianodipuglia.it

Sconfitta in trasferta per Brindisi. Bucchi: "Uno schiaffo che ci deve far svegliare" - Sonora sconfitta per la Valtur Brindisi nel recupero della seconda giornata di Serie A2 di basket, disputato a quarantotto ore di distanza dalla trasferta di Cividale del Friuli. Si legge su rainews.it

Valtur Brindisi ne fa 90 a Cento per la terza vittoria di fila - Terza vittoria consecutiva per la Valtur Brindisi, primato stagionale eguagliato, che fa valere il fattore campo e batte la Sella Cento nell’anticipo della tr ... Segnala brundisium.net