La trasparenza non è un' ossessione è democrazia Petrelli risponde al Fatto

Ilfoglio.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pubblichiamo la lettera del presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane a proposito dei dati sulle richieste di misura cautelare accolte dai gip. Una risposta all'articolo pubblicato il 30 novembre sul Fatto Quotidiano In risposta all'articolo pubblicato il 30 novembre sul "Fatto Quotidiano", che descrive la nostra richiesta di dati sulle misure cautelari come una "ossessione" e una "spasmodica ricerca di numeri", desidero condividere alcune riflessioni che ritengo necessarie, non per alimentare polemiche ma per rispetto di chi sarà chiamato ad assumere una decisione che inciderà profondamente sull’assetto della giustizia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

