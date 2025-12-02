La trappola in cui Elly Schlein si è infilata da sola Scrive Arditti

Il Partito Democratico è un organismo complesso, fatto di tessuti che si rigenerano anche quando sembra impossibile. Così, mentre le correnti tornano a pulsare sotto la superficie – chi dice per necessità, chi per istinto di sopravvivenza – la segretaria Elly Schlein compie un passo che nel suo partito molti giudicano con crescente perplessità. Un passo politico, ma prima ancora comunicativo, che la porta dritta dentro una trappola costruita più dalla sua incertezza che dall’abilità altrui. La vicenda è nota: arriva l’invito alla tradizionale conferenza di Atreju, appuntamento simbolo della destra italiana. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La trappola in cui Elly Schlein si è infilata da sola. Scrive Arditti

