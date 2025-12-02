La testimonianza shock di Polonara | Mi davano per spacciato…

Achille Polonara, l'ala di spicco della Dinamo Sassari e un pilastro della nazionale italiana di basket, ha condiviso la sua storia toccante in una conferenza stampa con la regione Emilia-Romagna e Admo (Associazione Donatori Midollo Osseo). L'azzurro ha ripercorso il momento più buio della sua vita e il cammino incredibile che lo ha riportato a camminare e a sorridere. Il miracolo della vita e l'a forza'importanza della donazione. "Un mese fa mi avevano dato quasi per spacciato ", ha rivelato Polonara, riferendosi a una grave complicanza emersa dopo il trapianto di midollo del 25 settembre. "Era a rischio vita, per fortuna è andato tutto bene.

