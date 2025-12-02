La Termolan di Empoli è in crisi | Ci sono 18 dipendenti a rischio licenziamento
Empoli, 2 dicembre 2025 – Termolan, azienda con sede nella zona del Terrafino attiva nella lavorazione del polistirolo espanso in ambito imballaggi e isolamento termico edile, ha comunicato l’intenzione di aprire una procedura di licenziamento collettivo per 18 lavoratori (su 59 in organico). Lo ha fatto sapere Giulia Magrini, segretaria SLC Cgil Area Vasta. Le ragioni del licenziamento. “Le ragioni di tale decisione, dopo aver ricorso sia nel 2024 che nel 2025 in maniera progressivamente più spinta alla cassa integrazione ordinaria, stanno secondo quando riferitoci nel calo significativo dei volumi degli ordinativi che ha visto l’azienda chiudere lo scorso anno con un bilancio in perdita e che vedrà riproporsi lo stesso scenario anche sul bilancio 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it
