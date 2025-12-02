La svolta negoziale sull’Ucraina non sembra imminente DI Liddo Cesi spiega perché
In queste ore l’inviato speciale del presidente statunitense Steve Witkoff è atterrato a Mosca, in quella che è la sua sesta visita presso la capitale russa dall’inizio di quest’anno, per svolgere un incontro faccia a faccia con il presidente russo Vladimir Putin a cui presenterà una versione rivista della proposta di pace originale elaborata ( almeno formalmente ) dagli Stati Uniti. Un incontro, quello tra Witkoff e Putin, che si tiene a poche ore di distanza tra il bilaterale di Miami in cui una delegazione ucraina si è confrontata con una delegazione statunitense sullo stesso piano di pace. Con risultati apparentemente positivi, anche se entrambe le parti coinvolte hanno specificato che sia necessario continuare a lavorare. 🔗 Leggi su Formiche.net
