È ancora presto per "cantare vittoria" ma la sensazione, suffragata dagli ultimi due risultati, è che il Chiesanuova si sia davvero sbloccato. Era la speranza dopo il ritorno al successo contro il Fabriano Cerreto ed è diventata (quasi) certezza in virtù dell’1-2 a Fermignano contro una squadra che non aveva mai perso in casa. Alla terz’ultima giornata di andata ecco dunque il primo blitz del campionato. Il team di Mariotti è sempre ultimo, ora assieme alla Civitanovese, ma la classifica appare meno nemica visto che la salvezza diretta dista appena 3 punti in una Eccellenza incredibilmente livellata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La svolta. Di Matteo: "Chiesanuova, ora c’è da cavalcare l’entusiasmo»