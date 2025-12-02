La svolta Di Matteo | Chiesanuova ora c’è da cavalcare l’entusiasmo
È ancora presto per "cantare vittoria" ma la sensazione, suffragata dagli ultimi due risultati, è che il Chiesanuova si sia davvero sbloccato. Era la speranza dopo il ritorno al successo contro il Fabriano Cerreto ed è diventata (quasi) certezza in virtù dell’1-2 a Fermignano contro una squadra che non aveva mai perso in casa. Alla terz’ultima giornata di andata ecco dunque il primo blitz del campionato. Il team di Mariotti è sempre ultimo, ora assieme alla Civitanovese, ma la classifica appare meno nemica visto che la salvezza diretta dista appena 3 punti in una Eccellenza incredibilmente livellata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
