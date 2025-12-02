Sognava di fare il calciatore, invece ha preso le redini di un colosso della moda. Pietro Beccari è il nuovo presidente e Ceo di LVMH Fashion Group. Il manager italiano, già alla guida di Dior e poi di Louis Vuitton, dal 1 gennaio 2026 sostituirà quindi Sidney Toledano, che ha annunciato le dimissioni dopo 30 anni di lavoro al fianco di Bernard Arnault. Pietro Beccari, 58 anni, diventa così il super manager italiano del lusso francese, con una responsabilità operativa molto vasta e, per molti versi, senza precedenti: rimane infatti Ceo di Louis Vuitton (l’ammiraglia del gruppo LVMH), e, diventando presidente del LVMH Fashion Group, controllerà marchi come Celine, Givenchy e Loewe. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La "stroncatura" di Arrigo Sacchi, l'incontro con Maradona, la sfilata "dentro" Fontana di Trevi: 5 curiosità su Pietro Beccari, nuovo ceo e presidente di LVMH Fashion Group.