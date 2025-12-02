Il celebre personaggio di Spider-Man vanta una vasta gamma di storie memorabili, fra cui spicca, tra le più apprezzate, il classico degli anni ’80 Kraven’s Last Hunt. Quello che spesso passa inosservato è il fatto che questa storia di grande rilievo fosse originariamente destinata a un altro eroe: Batman e il suo avversario iconico, il Joker. La narrazione di DeMatteis, oggi considerata un capolavoro del fumetto supereroistico, ha radici che affondano in progetti iniziali diversi, che coinvolgevano i personaggi della DC e Marvel. il significato di Kraven’s Last Hunt nel mondo dei fumetti. una delle più amate storie di Spider-Man. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - La storia di spider-man kraven last hunt originariamente scritta per batman e joker