La storia di Rossella Nappini | dal femminicidio alla condanna all'ergastolo dell'ex Adil Harrati
Rossella Nappini è stata uccisa a coltellate dall'ex Adil Harrati, che voleva sposarla per regolare la posizione in Italia. È stato condannato all'ergastolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
SABATO 29 NOVEMBRE ALLE 16 E 30 PRESSO LA BIBLIOTECA “VENTURINO VENTURI” DI CAVRIGLIA PRESENTAZIONE DEL VOLUME “STORIA E NON STORIA DI ROSSELLA CASINI” Sabato 29 novembre alle 16:30 presso la Biblioteca “Venturino Ve - facebook.com Vai su Facebook
La storia di Rossella Nappini: dal femminicidio alla condanna all’ergastolo dell’ex Adil Harrati - Rossella Nappini è stata uccisa a coltellate dall'ex Adil Harrati, che voleva sposarla per regolare la posizione in Italia ... Lo riporta fanpage.it
RAI 3 * “AMORE CRIMINALE – STORIE DI FEMMINICIDIO” – 02/12 (21.20) : «LA STORIA DI ROSSELLA NAPPINI UCCISA DALL’EX COMPAGNO CON 56 COLTELLATE, CONDANNATO ALL ... - (Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// Prosegue su Rai 3 l’appuntamento con “Amore Criminale – Storie di femminicidio”, il programma condotto d ... Scrive agenziagiornalisticaopinione.it
Un murale per Rossella Nappini alla stazione San Filippo Neri - L'opera nascerà, su iniziativa del consigliere municipale pentastellato Sandro Chinni, per ricordare l'infermiera del San Filippo Neri uccisa dall'ex compagno nel 2023 a Monte Mario ... Secondo romatoday.it