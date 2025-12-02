La storia di Miuccia Prada vince il Premio Valori d’Impresa
(Adnkronos) – "Prada. Una storia di famiglia" (Sperling & Kupfer) di Tommaso Ebhardt ha vinto la quinta edizione del Premio Valori d'Impresa, il riconoscimento di Confindustria Veneto Est – Area Metropolitana Venezia Padova Rovigo Treviso. Nato per promuovere il legame inscindibile tra industria e cultura, il Premio celebra le migliori narrazioni d'impresa e del lavoro. Il libro vincitore, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
