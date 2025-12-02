La stazione di Milano Porta Genova chiude per sempre | l' ultimo viaggio gratis su un treno storico

A 155 anni dalla sua apertura, la stazione ferroviaria di Milano Porta Genova chiude definitivamente. L'ultimo giorno di esercizio ferroviario per lo scalo milanese sarà il 13 dicembre, quando - per l'occasione - è stato organizzato un ultimo viaggio su un treno. Ma non un treno qualsiasi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Milano Porta Genova, la stazione chiude dopo 155 anni: l'ultimo viaggio sul treno storico - Sabato 13 dicembre la stazione di Milano Porta Genova, dopo 155 anni di servizio, chiuderà all’esercizio ferroviario. Riporta msn.com

Nuovo orario Trenord: chiude la stazione Porta Genova e nasce la “circle line” Sud di Milano - La linea di circonvallazione Sud vedrà passare cinque treni l'ora, con interscambio con tre linee del metrò e una di tram. Riporta varesenews.it

Addio porta Genova, deviati a Rogoredo i treni da Alessandria - Sulla linea R31 una corsa ogni 30 minuti, attivata la nuova tratta Albairate- Come scrive msn.com

