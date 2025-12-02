GUBBIO - Non è un periodo facile in casa Gubbio, che da cinque giornate non trova la vittoria. Dopo il pareggio interno contro il Livorno la squadra ha anche subìto una piccola contestazione da parte dei tifosi, che in un colloquio con mister Di Carlo e il difensore Bruscagin hanno chiesto un miglioramento dei risultati che stentano ad arrivare. In questo periodo complicato dal punto di vista della classifica, però, in campo è stata fatta una bella scoperta, che risponde al nome di Leonardo Baroncelli. Difensore classe 2005 arrivato in estate in prestito dalla Fiorentina è alla sua prima stagione tra i pro, che nei primi mesi gli ha comunque riservato alcune difficoltà. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La sorpresa Leonardo Baroncelli. Linea "verde" e ottime prestazioni