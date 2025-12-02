La solidarietà va in scena | Summertime Choir al Geox a sostegno del Cuamm

Sabato 13 dicembre alle ore 21 torna al Gran Teatro Geox di Padova il tradizionale concerto natalizio del Summertime Choir, quest’anno dedicato al sostegno delle attività di Medici con l’Africa Cuamm. Sul palco 35 coristi, 8 musicisti e 12 ballerini, con le coreografie di Carlos Kamizele ed. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

