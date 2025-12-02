La sindaca Funaro ferma la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese | Non opportuna

Firenzetoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Pur riconoscendo il suo importante lavoro come relatrice Onu Francesca Albanesein più occasioni ha dimostrato di mandare messaggi che portano a dividere più che unire nella comune causa a difesa del popolo palestinese. Per questo come sindaca di Firenze non ritengo opportuno consegnarle la. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

