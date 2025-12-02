La signora dei serpenti Marula Furlan e i 100 rettili in casa | Dobbiamo imparare a non disturbarli La paura? È solo mancanza di conoscenza

«Non bisogna averne paura, basta capirli». È una lezione che Marula Furlan, 49enne di Oderzo, insegna ai suoi tre figli grazie al contatto diretto con diverse specie animali. Ma soprattutto una: i serpenti. Nella sua casa da 400 metri quadri nel verde della città trevigiana ce ne sono circa un centinaio, ognuno con una sua dieta e un suo ritmo. «Addestrarli? Impossibile, però loro imparano a riconoscerti. Capiscono odori e movimento, e diventano più tranquilli con chi conoscono», spiega al Corriere Veneto. «Non c’è affettività come con i cani: i serpenti ragionano per istinto, sopravvivenza e riproduzione». 🔗 Leggi su Open.online

Marula Furlan, la donna che vive con cento serpenti in casa: «Impossibile addestrarli ma ti riconoscono» - Treviso, ha 49 anni ed è nata a Oderzo: si sveglia prima dell'alba, controlla i terrari, misura temperatura e umidità: «Ogni serpente ha il suo ritmo, ogni animale la sua esigenza»

